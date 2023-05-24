Ходаковский заявил о прослушке позиций военнослужащих ВС России войсками ВС Украины

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский рассказал о прослушке некоторых позиций своего формирования со стороны Вооружённых сил Украины. Он признал, что его военнослужащие оказались "открытыми для противника".

Фото: vk.com

Ходаковский сообщил, что прослушанный им "перехват перехвата" заставил задуматься о том, насколько безопасно радиосообщение между бойцами ВС России. Средства связи из КНР стали причиной открытости коммуникаций военных в зоне СВО.

При перехвате радиопереговоров украинских боевиков часто появляются данные о позициях армии РФ. Такая проблема связана с использованием китайских радиостанций.

"Ощутил неприятное чувство голенького на людях — настолько мы открыты для противника, когда используем такие средства связи, как "Хейтера" или Моторолла", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Ходаковский сообщил, что повсеместно бойцы пренебрегают мерами предосторожности. Он отметил, что Китай не продаёт сложные ключи для шифрования связи ещё с лета 2022 года. Это значит, что на радиостанциях используется простое программное обеспечение, что усложняет секретность коммуникаций между военными ВС РФ.