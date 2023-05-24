RV: Нацполиция Украины раскрыла потери спецполка "Сафари" в мае 2022 года

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нацполиция Украины спустя год назвала количество бойцов спецполка "Сафари", которые были уничтожены одним ударом российских войск в Запорожье год назад. Сразу 23 спецназовца в ночь с 21 на 22 мая 2022 года погибли, сколько было раненых, неизвестно до сих пор.

Фото: телеграмм

Информацию приводит Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Украинская полиция называет это день "горькой датой" и сообщает, что погибшие военные были первыми добровольцами, которые вступили в ряды полка "Сафари".

Ранее сообщалось, что в информационной войне Киев, возможно, и выигрывает, а в реальном конфликте — нет.