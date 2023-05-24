МК: Клинцевич проинформировал о двух новых направлениях контрнаступления войск ВС Украины

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев продолжает готовить контрнаступление, а эксперты продолжают прогнозировать его направления. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич выдвинул свои предположения.

Фото: Mil.gov.ua

ВСУ нужны такие варианты, которые наделают много шума в информационном пространстве. Поэтому лучшим вариантом для них может стать дорога на Донецк через Авдеевку, где создан укрепрайон.

"Противник понимает, что если он резко зайдёт вслед за мощнейшим артиллерийским валом в жилой массив, а дальше начнёт цепляться за многоэтажки, продвигаясь под прикрытием мирных жителей, их сложно будет оттуда выбить", — говорит Клинцевич в разговоре с "МК".

Оказавшись на кольцевой дороге, противник сможет громко заявить, что они забирают обратно Артёмовск и заодно Донецк. Таким образом Киев будет призывать Запад продолжать снабжать их вооружениями, считает эксперт.

Второе вероятное направление — это Северский выступ с захватом Лисичанска. Далее ВСУ могут пойти в сторону Донецка через Попасную.

"То есть двинуться двумя огромными клешнями. Но для этого Зеленский должен использовать те резервы, которые он планировал бросить для деблокирования Артёмовска, плюс перекинуть туда резервы, которые готовились для Приазовского сражения", — резюмировал Клинцевич.