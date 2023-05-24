МК: разведчик Клупов спрогнозировал "большую заваруху" с НАТО

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ускоренное строительство Польшей передовых баз тылового обеспечения вблизи с белорусской границей указывает на то, что замышляется что-то недоброе. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран разведки Рустем Клупов в беседе с "МК".

Фото: flickr. com

Аналитик считает, что опасность возникает, в первую очередь, не для Белоруссии, а для Калининграда.

Игнорировать заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о подготовке Польши к участию в боевых действия в Белоруссии, конечно, не стоит, но нельзя и исключать, что озвученная угроза может быть элементом маскировки, добавил разведчик.

"Необходимо понимать, что без надежного блокирования, а лучше, — уничтожения оборонительного района наших войск в Калининградской области, на Белоруссию никто не дернется. Скорее всего, это будет одновременно", — объяснил собеседник издания.

Он также предположил, что тыловую зону могут готовить не для польской, а для американской армии, так как в случае начала большой заварухи под названием третья мировая война, Польша будет выступать в очень жёсткой связке с США и другими странами НАТО.

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