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МК: полковник Матвийчук раскрыл, как замена Залужного повлияет на ход СВО

1:11
Силовые структуры

Военный эксперт офицер спецназа Анатолий Матвийчук объяснил, как скажется возможная смена главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на его посту, если он не сможет больше выполнять свои обязанности после перенесённой тяжёлой операции.

МК: полковник Матвийчук раскрыл, как замена Залужного повлияет на ход СВО
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Ранее сегодня источник в силовых структурах сообщил СМИ, что Залужному сделали трепанацию черепа после российского удара по командному пункту под Херсоном, и, он вероятно, останется недееспособным.

По мнению эксперта, место Залужного может занять имеющий репутацию палача глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Но смена руководства в ВСУ не сильно скажется на ходе боевых действий.

Буданов — генерал, отличившийся своей жестокостью и низкими моральными качествами, заметил офицер в беседе с "МК". По его словам, с возложенными на него обязательствами как главнокомандующий ВСУ он вряд ли сможет справиться, а будет лишь номинальной фигурой.

"Для Украины не так важен главком, как-то, чтобы США и Великобритания давали деньги", — заключил полковник запаса.

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Заседание военного комитета НАТО: почему Залужный не приехал?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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