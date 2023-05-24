Полковник Липовой: за диверсией ВСУ в Белгородской области стояла БУР и инструкторы НАТО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсию в Белгородской области обсуждают до сих пор. Украинская сторона хотела привлечь к себе внимание, а кто за этим стоит, рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Фото: Министерство обороны Украины

"Это вторжение было подготовлено заранее. <…> Эта операция готовилась руками так называемого БУР (Украинское молодежное волонтерское движение. — Прим. ред.). За этим стоит целая цепь натовских американских инструкторов, которые руководили этой подготовкой", — сказал Сергей Липовой корреспонденту URA.RU.

Более 1000 украинских блогеров участвовали в освещении диверсии, то есть киевскому режиму было важно, чтобы в информационном пространстве начался хаос. Медийные личности делали вбросы фейковой информации и размещали в блогах постановочные ролики. Всё это делалась с целью посеять панику, заключил Липовой.