Российский снайпер из полка специального назначения "Ахмат" ликвидировал в зоне спецоперации наёмника из Польши, которому дал прозвище Жестокий. Об этом командир одного из разведотрядов с позывным Аид рассказал RT.
По словам военного, польский снайпер специально стрелял в шею и подмышки пехотинцам ВС РФ, чтобы солдаты умирали мучительной смертью.
Боец сообщил, что очень долго выслеживал его. А в "судный день" поляк пытался использовать тактику кукушки — тактику финских снайперов. Он сидел на дереве, рассчитывая выследить Аида. Выдал наёмника хруст ветки. После меткого выстрела он упал с дерева с пробитой шеей.
Также Аид рассказал о дуэли с высокопрофессиональным снайпером вооружённых сил Украины (ВСУ) с нашивкой "Горгона", которая длилась несколько недель. В итоге Горгона была уничтожена.
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