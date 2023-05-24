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Снайпер спецназа "Ахмат" уничтожил в зоне СВО наёмника из Польши по прозвищу Жестокий

0:56
Силовые структуры

Российский снайпер из полка специального назначения "Ахмат" ликвидировал в зоне спецоперации наёмника из Польши, которому дал прозвище Жестокий. Об этом командир одного из разведотрядов с позывным Аид рассказал RT.

Снайпер спецназа "Ахмат" уничтожил в зоне СВО наёмника из Польши по прозвищу Жестокий
Фото: Вадим Савицкий

По словам военного, польский снайпер специально стрелял в шею и подмышки пехотинцам ВС РФ, чтобы солдаты умирали мучительной смертью.

Боец сообщил, что очень долго выслеживал его. А в "судный день" поляк пытался использовать тактику кукушки — тактику финских снайперов. Он сидел на дереве, рассчитывая выследить Аида. Выдал наёмника хруст ветки. После меткого выстрела он упал с дерева с пробитой шеей.

Также Аид рассказал о дуэли с высокопрофессиональным снайпером вооружённых сил Украины (ВСУ) с нашивкой "Горгона", которая длилась несколько недель. В итоге Горгона была уничтожена.

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Боевики Азова ведут штурм российских позиций
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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