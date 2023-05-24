Зеленский: РФ всё чаще проводит комбинированные атаки, 260 "Гераней" достигли целей

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский впервые назвал количество примененных российской армией беспилотников "Герань".

Фото: elpais.com

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также глава Незалежной назвал, какое число беспилотных аппаратов не смогла сбить украинская противовоздушная оборона.

"Сейчас Россия всё чаще проводит комбинированные атаки. На счету нашей ПВО уже почти 900 сбитых "Шахедов", а всего россияне использовали около 1160 "Шахедов", — рассказывает президент Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы начали рассказывать о преступлениях Зеленского и его окружения.

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