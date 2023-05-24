Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе дал свой комментарий выступлению премьер-министра. Ираклий Гарибашвили выступал на конференции в Катаре, сообщает издание EADaily.
У премьера было неординарное выступление, была затронута важная тема, связанная с боевыми действиями на Украине, были затронуты российско-грузинские отношения, сказал лидер "Мечты".
По словам Кобахидзе, политика страны "чёткая": Грузия выражает солидарность с украинским народом.
"Вместе с тем мы не вводим санкции против России. Мы не можем наказывать свой народ, свою страну. Напомним, открытом текстом просили открыть второй фронт в Грузии: секретарь Совбеза. Данилов прямо требовал открытия второго фронта. Второй, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского. Он прямо говорил об открытии второго фронта в Грузии", — сказал Кобахидзе.
Важно, чтобы мир знал, что требуют от Грузии, в том числе и украинские чиновники. Эта информация должна быть доведена и до международных партнеров Тбилиси, подытожил политик.
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