Кто в Грузии требовал открыть второй фронт против России

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе дал свой комментарий выступлению премьер-министра. Ираклий Гарибашвили выступал на конференции в Катаре, сообщает издание EADaily.

Фото: Автор: Кабінет Міністрів України, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67201467

У премьера было неординарное выступление, была затронута важная тема, связанная с боевыми действиями на Украине, были затронуты российско-грузинские отношения, сказал лидер "Мечты".

По словам Кобахидзе, политика страны "чёткая": Грузия выражает солидарность с украинским народом.

"Вместе с тем мы не вводим санкции против России. Мы не можем наказывать свой народ, свою страну. Напомним, открытом текстом просили открыть второй фронт в Грузии: секретарь Совбеза. Данилов прямо требовал открытия второго фронта. Второй, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского. Он прямо говорил об открытии второго фронта в Грузии", — сказал Кобахидзе.

Важно, чтобы мир знал, что требуют от Грузии, в том числе и украинские чиновники. Эта информация должна быть доведена и до международных партнеров Тбилиси, подытожил политик.

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