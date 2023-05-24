Приходит информация о взрывах в Киевской области. В городе работают средства противовоздушной обороны.
Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает телеканал RT. Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, пишет портал.
Сообщается также о взрывах и работе ПВО в Николаевской области. Российские дроны замечены уже над Одессой и Ровно. Взрывы также в Черниговской области.
Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области — угроза БПЛА, пишут СМИ.
"Букет "Гераней" смещается на юго-запад — БПЛА замечены уже в небе Черкасской и Винницкой областей", — пишет "Украина.ру"
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Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.