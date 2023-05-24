В Киевской области грохочут взрывы, беспилотники РФ замечены уже над Одессой и Ровно

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приходит информация о взрывах в Киевской области. В городе работают средства противовоздушной обороны.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает телеканал RT. Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, пишет портал.

Сообщается также о взрывах и работе ПВО в Николаевской области. Российские дроны замечены уже над Одессой и Ровно. Взрывы также в Черниговской области.

Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области — угроза БПЛА, пишут СМИ.

"Букет "Гераней" смещается на юго-запад — БПЛА замечены уже в небе Черкасской и Винницкой областей", — пишет "Украина.ру"

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