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В Киевской области грохочут взрывы, беспилотники РФ замечены уже над Одессой и Ровно

0:45
Силовые структуры

Приходит информация о взрывах в Киевской области. В городе работают средства противовоздушной обороны.

В Киевской области грохочут взрывы, беспилотники РФ замечены уже над Одессой и Ровно
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает телеканал RT. Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, пишет портал.

Сообщается также о взрывах и работе ПВО в Николаевской области. Российские дроны замечены уже над Одессой и Ровно. Взрывы также в Черниговской области.

Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области — угроза БПЛА, пишут СМИ.

"Букет "Гераней" смещается на юго-запад — БПЛА замечены уже в небе Черкасской и Винницкой областей", — пишет "Украина.ру"

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Без шансов для ВСУ. Баранец призвал власти Украины одуматься и сдаться
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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