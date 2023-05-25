РИА Новости: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наёмников

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около 500 иностранных наёмников находятся на правобережье Днепра в Херсонской области. Среди них есть поляки, британцы, а также боевики, входящие в состав "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Об этом сообщил источник в российских силовых структурах изданию РИА Новости.

Фото: freeua.ru

По его информации, значительно увеличилось число иностранных наёмников на подконтрольной вооружённым силам Украины (ВСУ) части территории Херсонской области в мае.

Собеседник агентства добавил, что до 100 наёмников находятся на данный момент в Херсоне, остальные размещены в прибрежных сёлах в частных домах, отобранных у жителей Херсонщины, группами до 10 человек.

Ранее снайпер спецназа "Ахмат" рассказал, как уничтожил в зоне СВО наёмника из Польши по прозвищу Жестокий.

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