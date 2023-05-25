Главное управление разведки МО Украины не представляет, откуда диверсионная группа, напавшая на Белгородскую область, взяла американские броневики, рассказал представитель ведомства Андрей Черняк.
Таким образом он прокомментировал заявление Белого дома о том, что в Вашингтоне разочарованы применением "американского оборудования и транспортных средств" для нападения на территорию в России.
"Каждая (переданная для ВСУ странами НАТО. — Прим. ред.) пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками", — заверил Черняк в интервью изданию Politico.
Он добавил, что украинское военное ведомство не имеет никакого отношения к атаке диверсантов на Белгородчину, но признал наличие контактов ГУР Украины с этими боевиками.
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