Politico: Киев заверил Запад, что не знает, где ДРГ взяла американские БТР для атаки на Белгородчину

Главное управление разведки МО Украины не представляет, откуда диверсионная группа, напавшая на Белгородскую область, взяла американские броневики, рассказал представитель ведомства Андрей Черняк.

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Таким образом он прокомментировал заявление Белого дома о том, что в Вашингтоне разочарованы применением "американского оборудования и транспортных средств" для нападения на территорию в России.

"Каждая (переданная для ВСУ странами НАТО. — Прим. ред.) пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками", — заверил Черняк в интервью изданию Politico.

Он добавил, что украинское военное ведомство не имеет никакого отношения к атаке диверсантов на Белгородчину, но признал наличие контактов ГУР Украины с этими боевиками.