Развожаев сообщил, что утром дроны атаковали Севастополь: два сбиты, остальные захвачены

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении очередной атаки украинских беспилотников на город.

Фото: telegram

По его словам, два летательных аппарата удалось сбить, остальные были захвачены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что городская инфраструктура в результате нападения не пострадала, пострадавших также нет.

Ранее военный политолог предупредил, что заброской диверсионных групп и обстрелом мирных городов России Киев не ограничится.