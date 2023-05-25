Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении очередной атаки украинских беспилотников на город.
По его словам, два летательных аппарата удалось сбить, остальные были захвачены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что городская инфраструктура в результате нападения не пострадала, пострадавших также нет.
Ранее военный политолог предупредил, что заброской диверсионных групп и обстрелом мирных городов России Киев не ограничится.
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