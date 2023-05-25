Ракетный удар нанесён по военным целям в Харькове и области

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Этой ночью 25 мая российские войска нанесли удар по военной инфраструктуре Украины.

Фото: https://t.me/starukhofficial

В частности, ракетный удар нанесен по целям в Харькове и области, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Всего замечено не менее четырёх взрывов, один из них около четырёх часов утра прогремел в населённом пункте Циркуны.

Приблизительно около шести утра по всей Незалежной пошли отбои воздушной тревоги.

До этого воздушная тревога была объявлена на большей части Украины, взрывались военные объекты в Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Ранее мы уже сообщали, что в Киевской области грохочут взрывы, БПЛА России замечены уже над Одессой и Ровно.