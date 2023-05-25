Этой ночью 25 мая российские войска нанесли удар по военной инфраструктуре Украины.
В частности, ракетный удар нанесен по целям в Харькове и области, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Всего замечено не менее четырёх взрывов, один из них около четырёх часов утра прогремел в населённом пункте Циркуны.
Приблизительно около шести утра по всей Незалежной пошли отбои воздушной тревоги.
До этого воздушная тревога была объявлена на большей части Украины, взрывались военные объекты в Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черниговской и Хмельницкой областях.
Ранее мы уже сообщали, что в Киевской области грохочут взрывы, БПЛА России замечены уже над Одессой и Ровно.
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