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Ходаковский объяснил наступательные неудачи ВС России вне городских условий

1:19
Силовые структуры

Артиллерия ВСУ в настоящее время представляет большую проблему для проведения наступательных операций ВС РФ, заявил бывший комбат донецкого батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Ходаковский объяснил наступательные неудачи ВС России вне городских условий
Фото: vk.com/ Александр Ходаковский

"Бойцы перед атакой покидают укрытия и становятся максимально уязвимыми для артиллерийского огня", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Вся артподготовка российскими орудиями перед наступлением ведётся по переднему краю, тогда как неприятель прячет свои пушки далеко от линии боевого соприкосновения. Поэтому, добавил Ходаковский, командованию необходимо сосредоточиться на контрбатарейной борьбе.

"Во многом этими причинами объясняются наши наступательные неудачи вне городских условий. Система нашего обнаружения либо фактовая, когда противник открывает огонь и тем самым выдаёт своё местоположение, либо случайная", — подчеркнул экс-комбат.

Нужно добиться системного выявления огневых средств противника ещё до начала их работы, резюмировал он.

Ранее представитель группировки "Центр" рассказал об успехе экипажей истребителей Су-34 на Краснолиманском направление, которым удалось разбомбить склад с боеприпасами и опорные пункты ВСУ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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