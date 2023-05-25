Кива: "Идёт активная работа по переходу части западной Украины под контроль Польши"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня больше времени проводит в Варшаве, чем на Банковой.

Фото: kievpravda.com

Об этом сообщает бывший народный депутат Рады Илья Кива.

"Идёт активная работа по переходу части западной Украины под контроль Польши. Вопрос, который стараются согласовать две стороны — судьба нескольких областей: Житомирская и Винницкая. Зеленский очень хочет, чтобы их включили территориально в новый союз", — в своём Telegram-канале пишет экс-нардеп.

Но Польша и так осознает те риски с агрессивным населением и объём работы, который ей придётся провести по фильтрации людей и очищения территорий от националистического населения. Плюс две дополнительные области — это обострение конфликта с Москвой и дополнительно 2 млн ненужных людей, от которых надо избавляться, чтобы они не попали в органы госвласти, отметил Кива.

Если вы (украинцы) подумали, что поляки забыли "Волынскую резню", то очень скоро вам ваше "славаукраина" будут вбивать прикладами в ваши рты польские спецслужбы, подытожил бывший депутат Верховной Рады.

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