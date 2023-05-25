Военкор Руденко: ситуация с Залужным всем понятна, следующий — Зеленский

Ситуация с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным уже всем понятна, но в Киеве по-прежнему продолжают делать вид, что всё нормально. И всячески пытаются перекрыть информацию о недееспособности главкома глупыми фейками со старыми фото и видео. Об этом пишет военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Фото: sts.sumy.ua

Репортёр прокомментировал появившийся вчера в Сети пост волонтёра Алёны Шевцовой, которая опубликовала фото с Залужным, выдав его за свежее, а затем признала, что оно старое.

При этом вчера источник в российских силовых структурах заявил СМИ, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа после тяжёлого ранения под Херсоном, и выполнять свои обязанности он не сможет.

Военкор дал совет начальнику украинской разведки Кириллу Буданову сделать штук десять видео с президентом Владимиром Зеленским с дежурными фразами, чтоб не было такого конфуза как с Залужным.

"Потому что есть большая уверенность, что именно он следующий. И да, есть информация, что слили место с Залужным как раз из окружения Зеленского", — заключил Руденко.

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