Ситуация с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным уже всем понятна, но в Киеве по-прежнему продолжают делать вид, что всё нормально. И всячески пытаются перекрыть информацию о недееспособности главкома глупыми фейками со старыми фото и видео. Об этом пишет военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Репортёр прокомментировал появившийся вчера в Сети пост волонтёра Алёны Шевцовой, которая опубликовала фото с Залужным, выдав его за свежее, а затем признала, что оно старое.
При этом вчера источник в российских силовых структурах заявил СМИ, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа после тяжёлого ранения под Херсоном, и выполнять свои обязанности он не сможет.
Военкор дал совет начальнику украинской разведки Кириллу Буданову сделать штук десять видео с президентом Владимиром Зеленским с дежурными фразами, чтоб не было такого конфуза как с Залужным.
"Потому что есть большая уверенность, что именно он следующий. И да, есть информация, что слили место с Залужным как раз из окружения Зеленского", — заключил Руденко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.