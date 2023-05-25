WSJ: ВСУ бросали в Артёмовск неподготовленных солдат для сохранения обученных Западом бригад

Киев перебрасывал в Артёмовск неподготовленных солдат, призванных на службу в рамках мобилизации, пишет The Wall Street Journal.

Фото: https://regnum.ru/

По информации издания, власти Украины хотели сохранить бригады ВСУ, состоящие из военных, которые прошли обучение у западных инструкторов. Именно эти подразделения оснастили современной техникой НАТО, сказано в статье.

"Киев отправил в Артёмовск мобилизованных солдат и отряды теробороны с разрозненной подготовкой и снаряжением", — подчёркивается в материале.

Автор публикации уточнил, что среди мобилизованных было много "бедняков из деревень", которым никогда не приходилось участвовать в боях. В качестве примера издание приводит случай солдата ВСУ Владислава Юдина. Отмечается, что мужчина боялся стрелять из пистолета, однако военачальники не обращали внимания на его жалобы.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что Запад перестал верить в победу Украины на линии соприкосновения после того, как Киев потерял контроль над Артёмовском.