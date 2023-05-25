Подполковник США Дэвис: боевые самолёты F-16 на Украине будут уничтожены

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные истребители F-16 после их предоставления Украине будут уничтожены так же, как и МиГ-29. Такое мнение выразил подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис.

Фото: Splash/ All Over

Он напомнил, что самолёты F-16 не являются "невидимками". По его словам, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и авиация РФ способны с ними бороться.

"F-16 — это не самолёт-невидимка, его можно заметить. Он крайне уязвим как для российских С-300 и С-400, так и для МиГ-31 и Су-35", — подчеркнул Дэвис в эфире Judging Freedom.

Как пояснил подполковник, истребители F-16 позволят Киеву лишь обезопасить воздушное пространство. Если ВСУ начнут применять эти самолёты во время контрнаступления или на передовых позициях, их ждёт уничтожение, резюмировал эксперт.

Ранее военспец Николай Сорокин сообщил, что F-16 не смогут переломить ход вооружённого конфликта на Украине.