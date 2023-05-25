МК назвал столицы, до которых достанет тактическое ядерное оружие РФ из Белоруссии

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный специалист рассказал, до каких регионов способно достать российское ядерное оружие, размещённое на территории Белоруссии.

Фото: Вадим Савицкий

По словам эксперта, речь идёт о нестратегическом ядерном потенциале — бомбах к самолётам Су-25 и оперативно-тактическом ракетном комплексе (ОТРК) "Искандер-М".

"Дальность ракет "Искандера-М" — до 500 километров. Радиус действия тактических ядерных ракет для Су-25 — примерно 1000 километров", — уточнил специалист в интервью МК.

Он добавил, что это неприятная новость для государств Восточной и Центральной Европы. Как пояснил эксперт, штурмовики способны достать до Варшавы и Берлина. Собеседник издания подчеркнул: ВС РФ могут обратиться к ядерному оружию в случае появления угрозы существования страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерная активность Североатлантического альянса вынуждает Москву и Минск готовить ответные меры.