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Глава МО РФ Шойгу: ядерная активность НАТО вынуждает Москву и Минск принимать ответные меры

1:09
Силовые структуры

Москва и Минск готовят ответные меры на совместные ядерные миссии стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Об этом предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава МО РФ Шойгу: ядерная активность НАТО вынуждает Москву и Минск принимать ответные меры
Фото: РИА Новости

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко решили разместить российское нестратегическое ядерное оружие на белорусской территории.

По его словам, Минску передали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который можно оснащать даже ядерными ракетами. Как пояснил министр, некоторые белорусские самолёты уже переоборудованы для возможного использования ядерного потенциала.

"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать меры в ядерной сфере", — подчеркнул Шойгу во время разговора с руководителем МО Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

Ранее глава Минобороны РФ призвал держать на особом контроле вопросы, связанные со снабжением российских сил в зоне проведения спецоперации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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