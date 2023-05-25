Москва и Минск готовят ответные меры на совместные ядерные миссии стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Об этом предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко решили разместить российское нестратегическое ядерное оружие на белорусской территории.
По его словам, Минску передали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который можно оснащать даже ядерными ракетами. Как пояснил министр, некоторые белорусские самолёты уже переоборудованы для возможного использования ядерного потенциала.
"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать меры в ядерной сфере", — подчеркнул Шойгу во время разговора с руководителем МО Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
Ранее глава Минобороны РФ призвал держать на особом контроле вопросы, связанные со снабжением российских сил в зоне проведения спецоперации.
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