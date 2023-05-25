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Newsweek: в США рассказали о действиях ВСУ после получения истребителей F-16 от НАТО

1:03
Силовые структуры

После получения от Запада истребителей F-16 Киев собирается наносить удары по Крыму. Об этом заявил военный эксперт Бринн Таннехилл в статье для Newsweek.

Newsweek: в США рассказали о действиях ВСУ после получения истребителей F-16 от НАТО
Фото: Splash/ All Over

Эксперт считает, что украинская армия намерена при помощи истребителей запускать на территорию Крыма американские крылатые ракеты JASSM класса "воздух-земля".

При этом военный эксперт подчеркнул, что эти планы сопряжены с большим количеством различных сложностей, в частности, подготовкой технической базы, обучением пилотов, решением логистических задач. Также нужно ещё уговорить ряд западных стран поделиться с Украиной частью своих истребителей.

"Однако до того, как этот момент наступит, пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы — улучшены, логистические цепочки — созданы. Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16", — уточнил Таннехилл.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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