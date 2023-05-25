Newsweek: в США рассказали о действиях ВСУ после получения истребителей F-16 от НАТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После получения от Запада истребителей F-16 Киев собирается наносить удары по Крыму. Об этом заявил военный эксперт Бринн Таннехилл в статье для Newsweek.

Фото: Splash/ All Over

Эксперт считает, что украинская армия намерена при помощи истребителей запускать на территорию Крыма американские крылатые ракеты JASSM класса "воздух-земля".

При этом военный эксперт подчеркнул, что эти планы сопряжены с большим количеством различных сложностей, в частности, подготовкой технической базы, обучением пилотов, решением логистических задач. Также нужно ещё уговорить ряд западных стран поделиться с Украиной частью своих истребителей.

"Однако до того, как этот момент наступит, пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы — улучшены, логистические цепочки — созданы. Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16", — уточнил Таннехилл.