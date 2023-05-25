"Они там в ресторанах, потому что мы здесь": военные о ситуации в тылу и зоне СВО

2:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала на передовых позициях российской армии под Авдеевкой.

Журналистка на "передке" поговорила с бойцами непосредственно из ДНР — "Мирон" из Иловайска, "Шахтёр" из Енакиево, "Питер" из Амвросиевки. По гражданской профессии мужчины — водитель, шахтёр и железнодорожник.

"Вчера мы им накинули нормально, пять прямых точных попаданий. "Хорошо" у них там было", — говорит "Питер".

Военные из ДНР огорчены тем, что не все осознают ситуацию в зоне СВО и "большой" России. По их мнению, никого не нужно "гнать палкой", но каждый должен осознавать, что Родина просит защиты.

"У них там мотивации нет, люди живут мирно… Они почему находятся там в ресторанах? Потому что мы здесь. Было бы правильно поменяться с ними местами, чтобы они поняли, как это. Кто-то же этот мир делает. Даже наши "тыловые" города возьмите… Енакиево — такое ощущение, что ничего не происходит. Молодые пацаны на иномарках с девочками гуляют. Чего ты не идёшь свою землю защищать?" — задаётся вопросом "Шахтёр".

Начштаба одного из полков "Батя", который ранее рассказал о проблемах мобилизации в российской армии, показал самодельную трубу разведчика. Подразделению её передали из обычной российской школы — дети сами сделали под руководством трудовика.

Также корреспондент поговорила с солдатами из Белгородской области. 21-летний "Чуй" взял позывной в честь погибшего отца, поставил перед фактом маму и пошёл добровольно в военкомат. 33-летний "Мухомор", у которого уже трое детей, был мобилизован в октябре прошлого года. Рождение дочери боец встретил в окопах.

"Дочь видел, после рождения ездил. В отпуске был, всё как надо", — говорит солдат.

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