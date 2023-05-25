ВС РФ может перекрыть путь снабжения ВСУ в городе Часов Яр, который стоит сразу рядом за Артёмовском.
Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Часов Яр — это серьёзный укреплённый район, где долгое время базировалась армия Украины. Укрепрайон готовился с 2014 года. Обезвреживание его станет очередной серьёзной задачей для российской армии, отметил ополченец.
Но он подчеркнул, что существуют варианты не заходить в Часов Яр. ВС РФ проводят активную работу по городским флангам и, по сути, могут отрезать украинское снабжение.
Ранее сообщалось, что в Артёмовске на флангах сохраняется угроза атак националистов. У Часов Яра осталось много боевиков ВСУ с техникой. Эти резервы могут использоваться в наступлении, а могут быть перекинуты на другой участок.
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