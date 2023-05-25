Марочко: армия РФ может отрезать снабжение ВСУ под Часовым Яром

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ может перекрыть путь снабжения ВСУ в городе Часов Яр, который стоит сразу рядом за Артёмовском.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Часов Яр — это серьёзный укреплённый район, где долгое время базировалась армия Украины. Укрепрайон готовился с 2014 года. Обезвреживание его станет очередной серьёзной задачей для российской армии, отметил ополченец.

Но он подчеркнул, что существуют варианты не заходить в Часов Яр. ВС РФ проводят активную работу по городским флангам и, по сути, могут отрезать украинское снабжение.

Ранее сообщалось, что в Артёмовске на флангах сохраняется угроза атак националистов. У Часов Яра осталось много боевиков ВСУ с техникой. Эти резервы могут использоваться в наступлении, а могут быть перекинуты на другой участок.

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