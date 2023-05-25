Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации

1:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что свыше 26 тысяч чеченских бойцов были направлены в зону специальной операции (СВО) с начала конфликта. В настоящий момент около семи тысяч чеченских бойцов находятся "за ленточкой", выполняя задачи от имени Российской Федерации.

Фото: https://t.me/RKadyrov_95

Кадыров отметил, что из числа направленных бойцов, 12 тысяч являются добровольцами, которые прошли ускоренную подготовку на базе Республиканского учебно-спортивного центра в Гудермесе. В своём телеграм-канале глава Чечни поделился результатами встречи с командирами военных подразделений.

Кроме того, Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова была оказана поддержка, в результате чего в зону СВО было передано 1014 единиц специальной техники, включая 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов. Также ЧР пережала военным более 50 тысяч комплектов современной экипировки, 28 673 средства связи и другие материалы.

Кадыров отметил, что оказывается регулярная помощь мирным жителям освобожденных территорий Донбасса. Всего было отправлено более 22 тысяч тонн гуманитарного груза, включая автомобили скорой помощи, медицинское оборудование, продукты питания, медикаменты, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Также глава региона сообщил о текущем формировании двух полков под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. Было подобрано 2400 человек, с которыми ведется работа, и процесс обеспечения полков находится в завершающей стадии.