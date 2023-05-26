РБК: глава комитета по обороне Картаполов предложил создать единый штаб для охраны границы с Украиной

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава комитета по обороне Госдумы России, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать единый штаб, который бы занимался охраной приграничных с Украиной территорий страны.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

Ведомству будут подчиняться все силовые структуры приграничных регионов, сообщил генерал-полковник.

"То есть создается объединённый штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории", — пояснил Картаполов РБК.

Как подчеркнул глава комитета по обороне, штаб может быть создан по принципу некогда существовавшей Объединённой группировки войск, которая занималась вопросом охраны границ при антитеррористических операциях на Северном Кавказе.