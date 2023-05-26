Глава комитета по обороне Госдумы России, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать единый штаб, который бы занимался охраной приграничных с Украиной территорий страны.
Ведомству будут подчиняться все силовые структуры приграничных регионов, сообщил генерал-полковник.
"То есть создается объединённый штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории", — пояснил Картаполов РБК.
Как подчеркнул глава комитета по обороне, штаб может быть создан по принципу некогда существовавшей Объединённой группировки войск, которая занималась вопросом охраны границ при антитеррористических операциях на Северном Кавказе.
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