РИА Новости: военнослужащие ВС России придумали, как взломать оборону ВС Украины

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемёт "Бородач". По заявлению военных, оно поможет лишить ВСУ главного преимущества — способности действовать из оборонительных позиций. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Фото: redstar.ru

"Бородач" — одноразовый гранатомёт с термобарическим боеприпасом. Такие перед детонацией распыляют горючий аэрозоль, что значительно усиливает эффект. Взрыв буквально выжигает весь кислород и вызывает мощную ударную волну. Меткое попадание полностью уничтожает железобетонный дот", — пишет эксперт.

Оружие имеет простую конструкцию, состоящую из лёгкой трубы длиной 900 миллиметров и калибра 72,5 миллиметра. На внешней стороне присутствуют рукоятка для удержания, прицел и пусковой механизм. "Бородач" не предусматривает перезарядку. Общая масса составляет 4,7 килограмма, а его прицельная дальность — 600 метров.

"Это очень актуально для Авдеевского направления. Там чрезвычайно мощные укрепления. РПГ их не берут, даже артиллерия не всегда справляется", — рассказал офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим.

По своей конструкции "Бородач" имеет мало отличий от штурмового гранатомёта РШГ-2. По функциональным возможностям новое оружие является наследником первого советского реактивного пехотного огнемёта "Рысь", который был разработан в 1975 году.

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