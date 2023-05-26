FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны армии РФ во время контрнаступления

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) окажутся под интенсивным обстрелом со стороны российских войск в случае перехода в контрнаступление.

Фото: flickr.com/ Министерство обороны Украины

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, Россия возвела мощные укрепления на разных участках линии соприкосновения. Эти сооружения разработаны для того, чтобы направить военнослужащих ВСУ в те районы, где их будут ждать интенсивные обстрелы, убеждён специалист.

"Прорвать множество оборонительных линий РФ без тяжёлых потерь будет крайне сложно", — подчеркнул эксперт.

Как отметил Роб Ли, если первая линия российской обороны будет разрушена Украиной, то бойцы РФ оперативно укрепят следующие линии.

Ранее политолог Богдан Безпалько призвал ориентироваться на данные российской разведки при прогнозировании сроков контрнаступления ВСУ.