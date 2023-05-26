Сатановский назвал единственный для России способ одолеть США

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одержать верх над США в геополитическом противостоянии Кремлю поможет только один способ.

Фото: МИД РФ

О нём рассказал на программе "Соловьев LIVE" политолог Евгений Сатановский.

Президент института Ближнего Востока напомнил, что Вашингтон ведёт против России грязную игру, пытаясь дестабилизировать "партнёра" за счёт локальных конфликтов около его конкурента. И для победы над Соединёнными Штатами Кремлю тоже необходимо отойти от своих правил.

По словам Сатановского, России следует воспользоваться тактикой как раз американцев.

"Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить. Везде, где есть возможность эти проблемы создавать, их необходимо создавать", — отметил аналитик.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад хочет нанести РФ сокрушительное поражение без возможности быстрого восстановления.

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