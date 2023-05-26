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Гладков сообщил о гибели бойца теробороны от выстрела в голову при атаке ДРГ

0:54
Силовые структуры

Во время недавнего нападения украинских диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский городской округ от выстрела в голову погиб боец территориальной обороны.

Гладков сообщил о гибели бойца теробороны от выстрела в голову при атаке ДРГ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение", — в своём Telegram-канале пишет глава региона.

Он уточнил, что погибший — командир отделения Преображенского батальона теробороны, однако при этом не был военнослужащим. Из областного бюджета семье бойца будет выплачено три миллиона рублей, а несовершеннолетней дочери до достижения ею 21-летнего возраста каждый месяц будет выплачиваться 50 тыс. рублей, подытожил Гладков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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