Во время недавнего нападения украинских диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский городской округ от выстрела в голову погиб боец территориальной обороны.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение", — в своём Telegram-канале пишет глава региона.
Он уточнил, что погибший — командир отделения Преображенского батальона теробороны, однако при этом не был военнослужащим. Из областного бюджета семье бойца будет выплачено три миллиона рублей, а несовершеннолетней дочери до достижения ею 21-летнего возраста каждый месяц будет выплачиваться 50 тыс. рублей, подытожил Гладков.
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