Гладков сообщил о гибели бойца теробороны от выстрела в голову при атаке ДРГ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время недавнего нападения украинских диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский городской округ от выстрела в голову погиб боец территориальной обороны.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение", — в своём Telegram-канале пишет глава региона.

Он уточнил, что погибший — командир отделения Преображенского батальона теробороны, однако при этом не был военнослужащим. Из областного бюджета семье бойца будет выплачено три миллиона рублей, а несовершеннолетней дочери до достижения ею 21-летнего возраста каждый месяц будет выплачиваться 50 тыс. рублей, подытожил Гладков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.