В Интернете появились первые кадры "уничтоженного" российского разведывательного корабля "Иван Хурс".
26 мая средний разведывательный корабль ВМФ РФ целый и невредимый стоит на внешнем рейде Севастополя, сообщает издание "Черноморский Флот".
Слухи о серьёзных повреждениях суда как и ожидалось, оказались преувеличены украинской пропагандой. Военной судно вернулось на базу и уже готово к новым задачам.
Ранее в социальный сетях появлялись сообщения об атаке морского беспилотного аппарата на корабль. Атака, как сообщала публикация, была отражена.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.