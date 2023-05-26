"Уничтоженный" разведывательный корабль "Иван Хурс" стоит на внешнем рейде Севастополя

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появились первые кадры "уничтоженного" российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

Фото: kchf.ru

26 мая средний разведывательный корабль ВМФ РФ целый и невредимый стоит на внешнем рейде Севастополя, сообщает издание "Черноморский Флот".

Слухи о серьёзных повреждениях суда как и ожидалось, оказались преувеличены украинской пропагандой. Военной судно вернулось на базу и уже готово к новым задачам.

Ранее в социальный сетях появлялись сообщения об атаке морского беспилотного аппарата на корабль. Атака, как сообщала публикация, была отражена.