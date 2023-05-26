В Сети появилось первое фото с главкомом ВСУ Залужным на официальном мероприятии

В Сети опубликовано первое фото с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным на официальном мероприятии с момента появления сообщений о том, что он якобы был ранен. Снимок размещён на ресурсах украинского Минобороны.

Фото: https://t.me/stranaua/106759

Главком сфотографировался с военными моряками во время передачи ВМС Украины артиллерийского катера "Буча", который был спущен на воду сегодня.

Ранее, вчера, также было опубликовано видео с Залужным в кабинете. Однако некоторые комментаторы посчитали его фейком, созданным нейросетью, другие же предположили, что на кадрах двойник.

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