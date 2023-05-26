В Сети опубликовано первое фото с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным на официальном мероприятии с момента появления сообщений о том, что он якобы был ранен. Снимок размещён на ресурсах украинского Минобороны.
Главком сфотографировался с военными моряками во время передачи ВМС Украины артиллерийского катера "Буча", который был спущен на воду сегодня.
Ранее, вчера, также было опубликовано видео с Залужным в кабинете. Однако некоторые комментаторы посчитали его фейком, созданным нейросетью, другие же предположили, что на кадрах двойник.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.