Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища под Донецком. Они в состоянии шока прибежали на место сразу после взрыва и эмоционально обсуждают детали происшествия, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Всушники отмечают, что вода уходит очень быстро, затапливая всё вокруг. По их словам, "прилетело" якобы четыре тонны взрывчатки.
Так водохранилища хватит не больше, чем на час, предположил один из украинских солдат.
Эксперты добавили, что подрыв дамбы затруднит логистику и нарушит снабжение группировки ВСУ из Покровска в направлении Песок.
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