МК: экс-офицер армии США Крапивник прокомментировал расстрел комбата ВСУ своим же ротным командиром

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник прокомментировал расстрел комбата ВСУ военнослужащим за то, что тот собирался отправить их на передовую на верную гибель.

Фото: ВКонтакте

26 мая в Сети появилось видео с убитым комбатом ВСУ, который, как выразились комментирующие происходящее бойцы, "хотел отправить их на мясо".

Крапивник уверен, что даже если судить по этим кадрам, моральный дух ВСУ сейчас явно оставляет желать лучшего.

"Если подобные случаи будут происходить чаще, то можно будет утверждать, что моральное состояние украинской армии начало ломаться. Если украинцы сейчас начинают бунтовать и стрелять в своих старших офицеров — это хороший знак. Значит, у противника произошел слом", — сказал Крапивник в беседе с "МК".

Офицер отметил, что бойцы должны понимать, ради чего они вообще рискуют своей жизнью. А в рядах украинской армии такого понимания сейчас нет, уверен Крапивник. Бойцы ВСУ видят, что их ведут на убой, поэтому они просто ломаются психологически.

Эксперт выразил надежду, что такое будет наблюдаться всё чаще, ведь это на руку России.