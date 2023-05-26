"Царьград": передача Украине истребителей F-16 вынудит войска ВС России иначе бомбить ВСУ

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки всё же сдались под натиском Киева, и истребители F-16 вскоре прибудут на территорию Украины. Россия будет вынуждена бомбить противника иначе.

Фото: w-dog.ru

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов отлично разбирается в вопросе уничтожения военных аэродромов. Нюансы он рассказал в интервью.

"Первое, что надо сделать, — это вывести из строя взлётно-посадочную полосу. Для этого применяются бетонобойные боеприпасы. Удар наносится под небольшим углом к полосе, примерно в 10 градусов, при этом самолёт заходит вдоль оси. Поражение наносится в конце, в центре полосы и в начале", — приводит "Царьград" слова лётчика.

Противник может использовать для взлёта рулёжную дорожку, поэтому и по ней необходимо нанести удары. После проделанной работы итогом операции становится ликвидация центральной заправочной стоянки, склада боеприпасов, вышки управления полётами.

Кроме того, необходимо усилить ВКС России, пишет корреспондент издания. Сделать это можно, увеличив количество самолётов системы ДРЛО и выделив больше самолётов-топливозаправщиков. Также необходимо увеличить производство новых ударных БПЛА и истребителей.