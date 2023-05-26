Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Царьград": передача Украине истребителей F-16 вынудит войска ВС России иначе бомбить ВСУ
Солист группы "Би-2" Егор Бортник* внесён в реестр иноагентов
Вайкуле опровергла информацию о профессиональной вражде Пугачёвой и Ротару: "Им нечего делить"
РВ: мобилизованные бойцы уничтожили подразделение ВСУ, отомстив за обстрелы Белгородчины
Правозащитник из США Барака напомнил о позоре Зеленского в Японии
Эксперты предупредили россиян об опасности употребления овощей и фруктов из магазинов
Для удара по Мариуполю ВСУ использовали ракеты Storm Shadow
Преподаватель Мусихина объяснила, что поможет снять страх перед ЕГЭ
Publico: визит Мишустина опроверг распространённый на Западе миф о России и Китае

Военная разведка Украины начала психоперацию вокруг ЗАЭС, чтобы прикрыть свои планы

0:50
Силовые структуры

В ВСУ заявили, что Россия в ближайшие часы готовит "провокации по имитации аварии на Запорожской АЭС", чтобы остановить боевые действия на Украине.

Военная разведка Украины начала психоперацию вокруг ЗАЭС, чтобы прикрыть свои планы
Фото: ВКонтакте

Сотрудник администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее уже заявлял, что военная разведка Украины в ближайшее время хочет устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву.

"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас, — это всё очевидно", — отметил председатель движения "Мы вместе с Россией".

Одна из целей провокации Киева — прекращение на Запорожской АЭС работы миссии МАГАТЭ, сказал Рогов.

Недавно глава в эксплуатирующей организации станции сообщали, что Украина в седьмой раз отключила ЗАЭС от внешнего энергоснабжения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Зерновая сделка" покажется игрой. Неизвестные подробности о построенной Росатомом турецкой АЭС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара
Sport24.ru перечислил гражданам РФ продукты, вредные для щитовидной железы
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
Сатановский: единственный способ одолеть США — создать проблемы внутри
Как очистить организм от ядов, рассказала биолог
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
взрыв в районе "Азовстали" в мариуполе
Пугачёва похвалила Преснякова за вечеринку в США
О том, сколько стоит поездка в Грузию, рассказали журналисты
О том, сколько стоит поездка в Грузию, рассказали журналисты
Последние материалы
"Царьград": передача Украине истребителей F-16 вынудит войска ВС России иначе бомбить ВСУ
Военная разведка Украины начала психоперацию вокруг ЗАЭС, чтобы прикрыть свои планы
Солист группы "Би-2" Егор Бортник* внесён в реестр иноагентов
Вайкуле опровергла информацию о профессиональной вражде Пугачёвой и Ротару: "Им нечего делить"
РВ: мобилизованные бойцы уничтожили подразделение ВСУ, отомстив за обстрелы Белгородчины
Правозащитник из США Барака напомнил о позоре Зеленского в Японии
Эксперты предупредили россиян об опасности употребления овощей и фруктов из магазинов
Что нужно обязательно сделать этим летом?
Для удара по Мариуполю ВСУ использовали ракеты Storm Shadow
Преподаватель Мусихина объяснила, что поможет снять страх перед ЕГЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников