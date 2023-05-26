В ВСУ заявили, что Россия в ближайшие часы готовит "провокации по имитации аварии на Запорожской АЭС", чтобы остановить боевые действия на Украине.
Сотрудник администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее уже заявлял, что военная разведка Украины в ближайшее время хочет устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву.
"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас, — это всё очевидно", — отметил председатель движения "Мы вместе с Россией".
Одна из целей провокации Киева — прекращение на Запорожской АЭС работы миссии МАГАТЭ, сказал Рогов.
Недавно глава в эксплуатирующей организации станции сообщали, что Украина в седьмой раз отключила ЗАЭС от внешнего энергоснабжения.
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Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.