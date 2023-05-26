"Бахмутская мясорубка" закончилась, но на флангах она ещё продолжается. На севере от Артёмовска идёт беспощадный бой, сообщает военный корреспондент RT Мурад Газдиев.
200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада сдерживает атаки ВСУ, оборона ведётся жёсткая. Против российских бойцов брошены в бой легионы наёмников и национальные батальоны. Киев, имея намерение пробить фланги, не жалеет солдат, боеприпасы и технику.
"Артиллерийские дуэли растягиваются на десятки километров в тыл по обе стороны. <…> На севере враг сейчас парализован и не может прорвать наши рубежи", — пишет военкор в своём Telegram-канале.
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