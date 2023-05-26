RT: военкор Газдиев заявил о тяжёлых боях на северном фланге Артёмовска, где 200-я бригада сдерживает ВСУ

"Бахмутская мясорубка" закончилась, но на флангах она ещё продолжается. На севере от Артёмовска идёт беспощадный бой, сообщает военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Фото: Вадим Савицкий

200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада сдерживает атаки ВСУ, оборона ведётся жёсткая. Против российских бойцов брошены в бой легионы наёмников и национальные батальоны. Киев, имея намерение пробить фланги, не жалеет солдат, боеприпасы и технику.

"Артиллерийские дуэли растягиваются на десятки километров в тыл по обе стороны. <…> На севере враг сейчас парализован и не может прорвать наши рубежи", — пишет военкор в своём Telegram-канале.