РВ: военные России продавили фронт в Харьковской области на два километра

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные оттеснили подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) и продвинулись на Харьковском направлении. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: redstar.ru

По информации издания, продвижение в районе населённых пунктов Масютовка и Лиман Первый на Купянском направлении достигло на ряде участков двух километров. Группировка войск "Запад" продолжает наступление на близлежащих высотах после взятия оборонительных рубежей ВСУ в Масютовке.

Кроме того, российские штурмовики уничтожили в районе станции Молчаново около взвода боевиков ВСУ, три блиндажа и один наблюдательный пост.

Наступление в этом районе также подтверждает и Генштаб ВСУ, добавили авторы канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.