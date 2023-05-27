Российские военные оттеснили подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) и продвинулись на Харьковском направлении. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По информации издания, продвижение в районе населённых пунктов Масютовка и Лиман Первый на Купянском направлении достигло на ряде участков двух километров. Группировка войск "Запад" продолжает наступление на близлежащих высотах после взятия оборонительных рубежей ВСУ в Масютовке.
Кроме того, российские штурмовики уничтожили в районе станции Молчаново около взвода боевиков ВСУ, три блиндажа и один наблюдательный пост.
Наступление в этом районе также подтверждает и Генштаб ВСУ, добавили авторы канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.