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РВ: Сообщения вражеских ресурсов об ударе по заводу "Азовкабель" - вброс, сообщают нам с места

0:33
Силовые структуры

Сообщения о ракетной атаке Бердянска оказались фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

РВ: Сообщения вражеских ресурсов об ударе по заводу "Азовкабель" - вброс, сообщают нам с места
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По информации авторов канала, никакой ракетной атаки на город не было. Об этом сообщили местные жители.

Фотографии, на которых виден столб чёрного дыма, правдивы. Однако, по информации авторов канала, это последствия уничтожения неразорвавшейся ракеты Storm Shadow. Она действительно ранее была выпущена по Бердянску, но упала, не достигнув цели.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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