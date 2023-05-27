РВ: Сообщения вражеских ресурсов об ударе по заводу "Азовкабель" - вброс, сообщают нам с места

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сообщения о ракетной атаке Бердянска оказались фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По информации авторов канала, никакой ракетной атаки на город не было. Об этом сообщили местные жители.

Фотографии, на которых виден столб чёрного дыма, правдивы. Однако, по информации авторов канала, это последствия уничтожения неразорвавшейся ракеты Storm Shadow. Она действительно ранее была выпущена по Бердянску, но упала, не достигнув цели.