Сообщения о ракетной атаке Бердянска оказались фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".
По информации авторов канала, никакой ракетной атаки на город не было. Об этом сообщили местные жители.
Фотографии, на которых виден столб чёрного дыма, правдивы. Однако, по информации авторов канала, это последствия уничтожения неразорвавшейся ракеты Storm Shadow. Она действительно ранее была выпущена по Бердянску, но упала, не достигнув цели.
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