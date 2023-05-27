MWM: ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром после разгрома в Артёмовске

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина может потерять контроль над Часовым Яром после освобождения Артёмовска российскими войсками. Это спрогнозировали обозреватели американской Military Watch Magazine.

Фото: Вадим Савицкий

"Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что с приобретением контроля над Артёмовском у российских сил открывается дорога на Славянск и Краматорск. Город имеет также серьёзное стратегическое значение, так как является крупным транспортным и логистическим узлом.