Украина может потерять контроль над Часовым Яром после освобождения Артёмовска российскими войсками. Это спрогнозировали обозреватели американской Military Watch Magazine.
"Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр", — говорится в статье.
Журналисты отметили, что с приобретением контроля над Артёмовском у российских сил открывается дорога на Славянск и Краматорск. Город имеет также серьёзное стратегическое значение, так как является крупным транспортным и логистическим узлом.
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