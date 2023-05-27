Российские военные из 200-й гвардейской бригады Северного флота продолжают упорные бои против пытающихся прорвать фланги у Артёмовска подразделений вооружённых сил Украины, переламывая ход сражения на северном фланге. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале в субботу.
Репортёры отметили, что бойцы из Мурманской области уничтожают базы и силы ВСУ, перехватывая инициативу.
На новых опубликованных кадрах уничтожение полевого пункта базирования ВСУ в Артёмовском районе, где враг концентрировал силы перед атакующими действиями.
Ранее военные РФ из числа мобилизованных нанесли точный артиллерийский удар по позициям боевиков ВСУ в Харьковской области, отомстив за обстрелы Белгороской области.
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