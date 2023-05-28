РВ: Киев подвергся одной из самых массовых атак мощными волнами дронов

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на воскресенье Киев подвергся одной из самых массовых атак мощными волнами дронов. Об этом сообщают военкоры "Русской весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/rt_russian/96084

По данным издания, в столице Украины была объявлена воздушная тревога, на одном из объектов вспыхнул сильный пожар, площадь разрушения составила 1000 квадратных метров.

Отмечается, что 20 ударных беспилотников "Герань" было только в первой волне, сколько в следующих — пока неизвестно.

Зафиксированы взрывы также в пригороде. Часть дронов точно поразила намеченные цели, добавили репортёры.

Пожар на промышленном предприятии в Голосеевском районе подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

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