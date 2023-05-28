Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шахназаров рассказал, почему звёзд-противников спецоперации "прижали" лишь сейчас
ISNA: в Иране жёстко поставили Зеленского на место после его слов о России
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Ильский НПЗ
Брызговик защищает авто от грязи, но может доставить ему проблемы
Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заметил одну странную деталь в видео с Залужным

Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ

0:55
Силовые структуры

Огнём был уничтожен склад в Голосеевском районе Киева, возгорание произошло после нескольких взрывов, заявил глава украинской столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ
Фото: Телеграм-платформа

"В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций — на общей площади одна тысяча квадратных метров", — уточнил он в своём Telegram-канале.

Ранее жители Киевской области сообщали в соцсетях о массированной атаке ВКС РФ, которая проводилась несколькими волнами дронов. Несмотря на работу противовоздушных комплексов ВСУ, часть беспилотников точно поразила намеченные цели.

Накануне стало известно, что разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМС РФ был атакован в Чёрном море с помощью западных беспилотных катеров, управляемых через систему спутниковой связи Starlink.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
Последние материалы
Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ
ISNA: в Иране жёстко поставили Зеленского на место после его слов о России
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Ильский НПЗ
Брызговик защищает авто от грязи, но может доставить ему проблемы
Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заметил одну странную деталь в видео с Залужным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников