Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ

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Огнём был уничтожен склад в Голосеевском районе Киева, возгорание произошло после нескольких взрывов, заявил глава украинской столицы Виталий Кличко.

Фото: Телеграм-платформа

"В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций — на общей площади одна тысяча квадратных метров", — уточнил он в своём Telegram-канале.

Ранее жители Киевской области сообщали в соцсетях о массированной атаке ВКС РФ, которая проводилась несколькими волнами дронов. Несмотря на работу противовоздушных комплексов ВСУ, часть беспилотников точно поразила намеченные цели.

Накануне стало известно, что разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМС РФ был атакован в Чёрном море с помощью западных беспилотных катеров, управляемых через систему спутниковой связи Starlink.