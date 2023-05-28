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The Telegraph: ВСУ судорожно пытаются пополнить ряды перед контрнаступлением

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Силовые структуры

Киевский режим судорожно пытается пополнить ряды своих вооруженных сил. Перед разрекламированным наступлением повестки стали приходить даже тем, кто уже был в зоне боевых действий.

The Telegraph: ВСУ судорожно пытаются пополнить ряды перед контрнаступлением
Фото: скрин с сайта defensenews.com

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Автор статьи подчеркивает, что способы "вербовки" украинцев стали совсем агрессивными. В последние полмесяца сотрудники военкоматов ходят по домам граждан или останавливают их на улицах, чтобы проверить людей на предмет призыва. Журналисты считают, что такие действия "людей в форме" связаны с многотысячными потерями ВСУ на фронте.

СМИ пишет, что раньше Украине хватало добровольцев, но сейчас наблюдается острая нехватка солдат. И это особенно критично перед контрнаступлением. Поэтому, тем гражданам Незалежной, которые уже были в зоне боевых действий, опять стали приходить повестки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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