Последние диверсионные атаки на территории России могли быть разработаны в главном управлении разведки Минобороны Украины, заявил политолог из Великобритании Марк Галеотти.
Взрывы в военкоматах и поджоги железнодорожной инфраструктуры совершали россияне, завербованные украинскими спецслужбами, добавил он.
"Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Подростков нанимают в соцсетях, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки", — перечислил эксперт в издании The Times.
Подобная активность украинских разведслужб уже беспокоит Запад, отметил Галеотти. Представителям Пентагона приходится сдерживать главу ГУР Украины от некоторых диверсий, резюмировал политолог.
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