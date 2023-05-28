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The Times: разведка Украины вербует русских подростков и пенсионеров для диверсий

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Силовые структуры

Последние диверсионные атаки на территории России могли быть разработаны в главном управлении разведки Минобороны Украины, заявил политолог из Великобритании Марк Галеотти.

The Times: разведка Украины вербует русских подростков и пенсионеров для диверсий
Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

Взрывы в военкоматах и поджоги железнодорожной инфраструктуры совершали россияне, завербованные украинскими спецслужбами, добавил он.

"Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Подростков нанимают в соцсетях, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки", — перечислил эксперт в издании The Times.

Подобная активность украинских разведслужб уже беспокоит Запад, отметил Галеотти. Представителям Пентагона приходится сдерживать главу ГУР Украины от некоторых диверсий, резюмировал политолог.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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