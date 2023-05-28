The Times: разведка Украины вербует русских подростков и пенсионеров для диверсий

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Последние диверсионные атаки на территории России могли быть разработаны в главном управлении разведки Минобороны Украины, заявил политолог из Великобритании Марк Галеотти.

Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

Взрывы в военкоматах и поджоги железнодорожной инфраструктуры совершали россияне, завербованные украинскими спецслужбами, добавил он.

"Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Подростков нанимают в соцсетях, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки", — перечислил эксперт в издании The Times.

Подобная активность украинских разведслужб уже беспокоит Запад, отметил Галеотти. Представителям Пентагона приходится сдерживать главу ГУР Украины от некоторых диверсий, резюмировал политолог.