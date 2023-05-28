По словам жительницы Белгородской области, на глазах которой диверсанты расстреляли её мужа, рассказала, что среди них были не только украинцы, но также американцы и поляки, а её саму нападавшие держали в заложниках. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона 28 мая посетил в медучреждениях тех, кто пострадал от рук диверсантов. По его словам, хуже всех пришлось вдове участника территориальной обороны Юрия Гаевого, которого нападавшие застрелили, когда женщина была рядом с супругом.
Губернатор подчеркнул, что её, раненую, держали в заложниках, и даже не разрешали попить. Женщина очень плохо себя чувствует, она перенесла тяжёлую психологическую травму, добавил глава региона.
"Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернёт ей мужа", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор пообещал, что власти окажут пострадавшей женщине и всем остальным всевозможную помощь.
Ранее участник теробороны, житель села Козинка Юрий Гаевой был убит выстрелом в голову диверсантами, прорвавшимися на территорию Грайворонского округа.
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