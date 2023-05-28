Гладков: участниками ДРГ, прорвавшейся в Белгородскую область, были американцы и поляки

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам жительницы Белгородской области, на глазах которой диверсанты расстреляли её мужа, рассказала, что среди них были не только украинцы, но также американцы и поляки, а её саму нападавшие держали в заложниках. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: ВКонтакте

Глава региона 28 мая посетил в медучреждениях тех, кто пострадал от рук диверсантов. По его словам, хуже всех пришлось вдове участника территориальной обороны Юрия Гаевого, которого нападавшие застрелили, когда женщина была рядом с супругом.

Губернатор подчеркнул, что её, раненую, держали в заложниках, и даже не разрешали попить. Женщина очень плохо себя чувствует, она перенесла тяжёлую психологическую травму, добавил глава региона.

"Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернёт ей мужа", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор пообещал, что власти окажут пострадавшей женщине и всем остальным всевозможную помощь.

Ранее участник теробороны, житель села Козинка Юрий Гаевой был убит выстрелом в голову диверсантами, прорвавшимися на территорию Грайворонского округа.