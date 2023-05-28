Евгений Сатановский откровенно назвал тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Коллективный Запад нанесёт удар по РФ, если лишь будет уверен, что не получит "ответку". США и НАТО легко пожертвуют теми, кто долгие годы внутри России обслуживал их интересы.

Фото: politobzor.net

Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, речь идёт о представителях культурной, политической, экономической и государственной элиты. Во время спецоперации на Украине такие люди продолжили свою антироссийскую деятельность внутри страны, отметил президент Института Ближнего Востока.

"Из ведущей СВО страны в год, когда мы под санкциями, за пределы государства улетела пара сотен миллиардов долларов. Под конец года то ли 240, то ли 250 улетит. И они улетают каждый год 30 лет подряд. За этот год улетело в два с лишним раза больше, чем за два предыдущих. Ребята, вы рехнулись? Вы куда их гоните?" — в эфире "Соловьев LIVE" сказал Сатановский.

Также он заподозрил часть олигархов в содействии Киеву в поставках топлива с принадлежащего им завода в Болгарии, ГСМ и прямом финансировании.

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