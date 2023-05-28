Макгрегор: из-за украинского конфликта у США осталось оружия на неделю боёв

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запасов оружия у США хватит лишь на неделю интенсивных боев, если случится "большая война.

Фото: thegrayzone

Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Наши военные запасы истощаются", — в своём блоге на YouTube-канале сказал Макгрегор, подчеркнув, что это связано с боевыми действиями на Украине.

Если у Соединённых Штатов будет большая война, то страна сможет с ней справится в том случае, если эта война продлится лишь одну неделю.

По словам полковника, через неделю серьёзных боёв вооружённые силы США абсолютно утратят запас своих ракет и военной техники. Соединённые Штаты находятся в весьма плохом положении, но Вашингтон этого ещё не понимает, подытожил Макгрегор.

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