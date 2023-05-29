Расчёт ТОС "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом на Сватовском направлении

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) "Солнцепёк" уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) с личным составом.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира расчёта с позывным "Урал", цель удалось поразить, применив один термобарический снаряд. По словам военнослужащего, украинский опорный пункт располагался на Сватовском направлении спецоперации.

"Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом", — подчеркнул боец.

Он добавил, что солдаты РФ регулярно проводят такую работу по ликвидации объектов ВСУ. Военный также проинформировал об увеличении точности российских ударов благодаря полученному боевому опыту.

Ранее стало известно, что российский "Солнцепёк" поразил несколько опорных пунктов ВСУ в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики.