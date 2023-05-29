МВД РФ объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма по уголовной статье

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма.

Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

А теперь появилась информация, что МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости.

"В США теперь пытаются "выбелить" сенатора — СМИ пишут, что Киев смонтировал видео, на котором он назвал гибель россиян "самой удачной" тратой денег США", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Однако Грэм известный русофоб, а его взгляды играют против него, подытожил ведущий Первого канала.

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