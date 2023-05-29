Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма.
А теперь появилась информация, что МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости.
"В США теперь пытаются "выбелить" сенатора — СМИ пишут, что Киев смонтировал видео, на котором он назвал гибель россиян "самой удачной" тратой денег США", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Однако Грэм известный русофоб, а его взгляды играют против него, подытожил ведущий Первого канала.
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